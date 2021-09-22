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На новые меры поддержки семей с детьми направят почти 100 млрд рублей

Ведомости

Почти 100 млрд руб. направят на новые президентские меры поддержки семей с детьми в 2022 г., сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Более 100 млрд – это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 г.», — цитирует «РИА Новости» министра. По его словам, 4,7 млрд руб. из этих средств пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до восьми лет. Указанная сумма заложена в бюджет Фонда социального страхования.

Еще 21,5 млрд руб. предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на пособия для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Планируется, что в 2022 г. пособия будут назначены 412 000 будущих мам. Также 76,4 млрд руб. предусмотрено на пособия одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. В общей сложности такие пособия планируется назначить родителям, которые воспитывают 1,1 млн детей.

Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, пенсии, пособия и другие социальные выплаты с 2022 г. будут начисляться гражданам России автоматически. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. Также сообщалось, что с 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составляет 6350 руб. Выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет в среднем составят 5600 руб.

Ранее по теме: Правительство выделит более 46 млрд рублей на выплаты семьям с детьми и беременным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных