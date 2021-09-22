На новые меры поддержки семей с детьми направят почти 100 млрд рублей

Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, пенсии, пособия и другие социальные выплаты с 2022 г. будут начисляться гражданам России автоматически. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. Также сообщалось, что с 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составляет 6350 руб. Выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет в среднем составят 5600 руб.