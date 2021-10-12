В Госдуму внесут проект закона о профилактике семейного насилия

«Мы думаем, что мы внесем, в конце концов, закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс, — о профилактике семейно-бытового насилия», — сказала она. «Он приемлем для внесения уже, обсуждения на площадке Государственной Думы и в первом чтении, между первым и вторым чтением. Его надо принимать. Уже в общественном сознании есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать», — добавила Матвиенко.