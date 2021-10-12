В Госдуму внесут проект закона о профилактике семейного насилия
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России внесут на рассмотрение Госдумы в эту сессию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы думаем, что мы внесем, в конце концов, закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс, — о профилактике семейно-бытового насилия», — сказала она. «Он приемлем для внесения уже, обсуждения на площадке Государственной Думы и в первом чтении, между первым и вторым чтением. Его надо принимать. Уже в общественном сознании есть понимание, что такой закон должен быть в стране. Мы будем его активно продвигать», — добавила Матвиенко.
Председатель Совфеда пояснила, что этот законопроект не был внесен на рассмотрение раньше, поскольку «он очень сложно готовиться». Дело в том, что по данной инициативе существуют разные радикальные точки зрения, поэтому трудно свести их вместе и выработать «некий компромисс».
Матвиенко рассказала, что у этого закона две цели. Первая — привлечь к теме семейно-бытового насилия общественное внимание, указать не недопустимость подобного явления в обществе. Вторая — сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия, не допустить его, решить, как вовремя поддержать семью, находящуюся в трудном положении. При этом Матвиенко выразила мнение, что законопроект по-прежнему будет вызывать споры.
Попытки принять закон о профилактике семейно-бытового насилия предпринимались неоднократно. В конце ноября 2019 г. Совфед опубликовал вариант такого документа на своем сайте. В нем, в частности, были указаны формы профилактического воздействия, включая правовое просвещение и правовое информирование, профилактический учет и контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, социальную реабилитацию таких людей, специализированные психологические программы, защитное предписание и судебное защитное предписание.