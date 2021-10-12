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В Свердловской области введут систему QR-кодов с 8 ноября

Ведомости

В Свердловской области с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения некоторых общественных мест. Об этом во вторник заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

С 25 октября наличие сертификата о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 будет необходимым условием для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ).

С 8 ноября без QR-кода не будут пускать в театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Также с 25 октября чиновники должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или предоставить документ о перенесенной болезни за последние полгода, в противном случае они будут отстранены от работы. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации. Ограничения затронут граждан старше 18 лет.

Нововведения были объявлены на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией во многих регионах страны, включая Свердловскую область. По состоянию на 12 октября в регионе было зафиксировано 145 450 случаев заболевания и 6817 смертей. За последние сутки зарегистрировано 564 новых случая и 44 смерти.

Ранее по теме: В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию и QR-коды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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