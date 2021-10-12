В Свердловской области введут систему QR-кодов с 8 ноября
В Свердловской области с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения некоторых общественных мест. Об этом во вторник заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
С 25 октября наличие сертификата о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19 будет необходимым условием для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ).
С 8 ноября без QR-кода не будут пускать в театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.
Также с 25 октября чиновники должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или предоставить документ о перенесенной болезни за последние полгода, в противном случае они будут отстранены от работы. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации. Ограничения затронут граждан старше 18 лет.
Нововведения были объявлены на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией во многих регионах страны, включая Свердловскую область. По состоянию на 12 октября в регионе было зафиксировано 145 450 случаев заболевания и 6817 смертей. За последние сутки зарегистрировано 564 новых случая и 44 смерти.