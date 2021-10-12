В Свердловской области введут систему QR-кодов с 8 ноября

Также с 25 октября чиновники должны будут пройти вакцинацию от COVID-19 или предоставить документ о перенесенной болезни за последние полгода, в противном случае они будут отстранены от работы. Это же правило распространяется и на муниципальные администрации. Ограничения затронут граждан старше 18 лет.