Собчак допросили по делу о ДТП в Сочи

В своем Telegram-канале Собчак сообщила, что допрос длился почти три часа. По ее словам, вопросы не имели отношения «к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей». «И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», — написала она. Ранее она уточняла, что получила в результате ДТП сотрясение мозга, а также сообщала, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.