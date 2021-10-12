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Собчак допросили по делу о ДТП в Сочи

Ведомости

Телеведущую Ксению Собчак допросили по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб человек и двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Собчак дала показания по делу о ДТП и покинула здание ГСУ МВД по Москве», — цитирует агентство собеседника. После допроса телеведущая села в черный микроавтобус на территории главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве и уехала в сопровождении джипа, добавляет агентство.

В своем Telegram-канале Собчак сообщила, что допрос длился почти три часа. По ее словам, вопросы не имели отношения «к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей». «И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», — написала она. Ранее она уточняла, что получила в результате ДТП сотрясение мозга, а также сообщала, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.

В ГСУ были вызваны для допроса в качестве свидетелей все пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля Mercedes, водителю которого предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации, 9 октября около 21.00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП скончалась пассажирка Volkswagen. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Ранее по теме: Попавшего в ДТП с Собчак водителя отправили под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных