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Попавшего в ДТП с Собчак водителя отправили под домашний арест

Ведомости

Водителю автомобиля Mercedes, попавшего в смертельное ДТП под Сочи, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщило «МВД медиа».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, 9 октября около 21.00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП скончалась пассажирка автомобиля Volkswagen. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

В автомобиле Mercedes находилась также телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.

Как отметили в МВД, в ходе предварительного расследования был проведен осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen. Кроме того, в главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве вызваны для допроса в качестве свидетелей все пассажиры, находившихся в салоне автомобиля Mercedes.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных