Попавшего в ДТП с Собчак водителя отправили под домашний арест
Водителю автомобиля Mercedes, попавшего в смертельное ДТП под Сочи, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщило «МВД медиа».
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, 9 октября около 21.00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП скончалась пассажирка автомобиля Volkswagen. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.
В автомобиле Mercedes находилась также телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.
Как отметили в МВД, в ходе предварительного расследования был проведен осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы в отношении пассажиров автомобиля Volkswagen. Кроме того, в главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве вызваны для допроса в качестве свидетелей все пассажиры, находившихся в салоне автомобиля Mercedes.