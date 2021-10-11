Попавшего в ДТП с Собчак водителя отправили под домашний арест

В автомобиле Mercedes находилась также телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она сообщила, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее.