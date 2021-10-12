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Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Ведомости

Реализовать идею о полностью бесплатном общественном транспорте возможно, но после 2035 г., заявил журналистам директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей.

«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», — заявил он (цитата по ТАСС). 

О том, что бесплатный общественный транспорт не вошел в новый проект транспортной стратегии России до 2035 г., стало известно в августе.

В сентябре прошлого года РБК сообщал, что Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии России до 2035 г. В ней министерство допустило введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах через 15 лет. Это будет возможно при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий водителей.

В июле этого года Минтранс сообщил, что завершил первый этап формирования транспортной стратегии на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., в августе стартовал второй этап разработки документа.

Основной целью транспортной стратегии является развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей. Данный вариант безальтернативен для сокращения негативного воздействия на окружающую среду, отмечают авторы стратегии. 

Так, целями стратегии являются увеличение по сравнению с 2019 г. пассажирооборота общественного транспорта на 15% к концу 2035 г., до 102 млрд пасс./км в год. При этом на 15 п. п. к уровню 2019 г. должна вырасти доля поездок на общественном транспорте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных