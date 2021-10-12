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Боррель оценил соответствие сделки «Газпрома» и Венгрии законодательству ЕС

Ведомости

Контракт на поставку газа между «Газпромом» и венгерской компанией MVM не имеет ничего противозаконного, члены Евросоюз имеют возможность свободно заключать двусторонние соглашения, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает Reuters.

«Члены союза могут свободно заключать двусторонние соглашения», — сказал Боррель. «Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что бы противоречило европейскому законодательству», — отметил Боррель.

В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM подписали два 15-летних контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. В рамках соглашения с 1 октября Венгрия получает российский газ через «Турецкий поток» и по двум газопроводам через Сербию и Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию.

После подписания сделки МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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