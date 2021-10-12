Боррель оценил соответствие сделки «Газпрома» и Венгрии законодательству ЕС
Контракт на поставку газа между «Газпромом» и венгерской компанией MVM не имеет ничего противозаконного, члены Евросоюз имеют возможность свободно заключать двусторонние соглашения, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает Reuters.
«Члены союза могут свободно заключать двусторонние соглашения», — сказал Боррель. «Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего незаконного, ничего, что бы противоречило европейскому законодательству», — отметил Боррель.
В конце сентября «Газпром» и венгерская MVM подписали два 15-летних контракта на поставку 4,5 млрд куб. м газа в год. В рамках соглашения с 1 октября Венгрия получает российский газ через «Турецкий поток» и по двум газопроводам через Сербию и Австрию; раньше поставки производились через Украину и Австрию.
После подписания сделки МИД Украины заявил о планах обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Киев счел подписание контракта «исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».