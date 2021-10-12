Собчак получила повестку о явке на очную ставку после ДТП в Сочи
Телеведущей Ксении Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи, где пройдет очная ставка с водителем Mercedes Олегом Цоем по делу о ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», — сказали в пресс-центре, добавив, что следователи проведут проверку показаний Собчак на месте ДТП.
Ранее Собчак допросили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве в качестве свидетеля. Допрос длился почти три часа, сообщила телеведущая, отметив, что вопросы не имели отношения «к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей».
ДТП произошло 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате аварии скончалась пассажирка Volkswagen, еще два человека получили травмы. Собчак находилась в автомобиле Mercedes, водителю которого предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.