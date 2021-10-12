Собчак получила повестку о явке на очную ставку после ДТП в Сочи

ДТП произошло 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате аварии скончалась пассажирка Volkswagen, еще два человека получили травмы. Собчак находилась в автомобиле Mercedes, водителю которого предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.