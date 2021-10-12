Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Собчак получила повестку о явке на очную ставку после ДТП в Сочи

Ведомости

Телеведущей Ксении Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи, где пройдет очная ставка с водителем Mercedes Олегом Цоем по делу о ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Следователи МВД России по завершении допроса Ксении Собчак вручили ей повестку для явки в следственное управление УВД по городу Сочи Краснодарского края для проведения иных следственных действий», — сказали в пресс-центре, добавив, что следователи проведут проверку показаний Собчак на месте ДТП.

Ранее Собчак допросили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве в качестве свидетеля. Допрос длился почти три часа, сообщила телеведущая, отметив, что вопросы не имели отношения «к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей».

ДТП произошло 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes совершал обгон и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате аварии скончалась пассажирка Volkswagen, еще два человека получили травмы. Собчак находилась в автомобиле Mercedes, водителю которого предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее по теме: Собчак допросили по делу о ДТП в Сочи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных