Daily Express извинился за материал о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

«Статья, опубликованная 11 октября 2021 г., ложно подразумевала, что «Россия скопировала формулу препарата AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины, согласно новым сообщениям». Нам стало известно, что это неверно, так как информация о создателе вакцины — Научно-исследовательском центре им. Гамалеи — является общеизвестной. Статья также содержала ложную информацию», — говорится в сообщении.