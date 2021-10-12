Daily Express извинился за материал о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca
Британский таблоид Daily Express извинился за публикацию статьи о том, что Россия якобы скопировала формулу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и использовала ее для создания препарата «Спутник V». В издании признали ложность приведенной в материале информации.
«Статья, опубликованная 11 октября 2021 г., ложно подразумевала, что «Россия скопировала формулу препарата AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины, согласно новым сообщениям». Нам стало известно, что это неверно, так как информация о создателе вакцины — Научно-исследовательском центре им. Гамалеи — является общеизвестной. Статья также содержала ложную информацию», — говорится в сообщении.
Далее, «в качестве извинения», издание привело заявление Российского фонда прямых инвестиций касательно вакцины «Спутник V», в которой разъясняется разница между двумя препаратами. В составе первой используется аденовирусная платформа человека, а в основе второй лежит аденовирус шимпанзе.
10 октября издание The Sun опубликовало статью с утверждением о том, что российские шпионы якобы получили рецепт вакцины у британско-шведской фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca и использовали его для создания вакцины «Спутник V». В материале отмечается, что доказательства этого есть у британских спецслужб.
Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г., препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Всего использование российской вакцины одобрили около 70 стран с населением в 4 млрд человек.