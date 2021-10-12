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Daily Express извинился за материал о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

Ведомости

Британский таблоид Daily Express извинился за публикацию статьи о том, что Россия якобы скопировала формулу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и использовала ее для создания препарата «Спутник V». В издании признали ложность приведенной в материале информации.

«Статья, опубликованная 11 октября 2021 г., ложно подразумевала, что «Россия скопировала формулу препарата AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины, согласно новым сообщениям». Нам стало известно, что это неверно, так как информация о создателе вакцины — Научно-исследовательском центре им. Гамалеи — является общеизвестной. Статья также содержала ложную информацию», — говорится в сообщении.

Далее, «в качестве извинения», издание привело заявление Российского фонда прямых инвестиций касательно вакцины «Спутник V», в которой разъясняется разница между двумя препаратами. В составе первой используется аденовирусная платформа человека, а в основе второй лежит аденовирус шимпанзе.

10 октября издание The Sun опубликовало статью с утверждением о том, что российские шпионы якобы получили рецепт вакцины у британско-шведской фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca и использовали его для создания вакцины «Спутник V». В материале отмечается, что доказательства этого есть у британских спецслужб.

Вакцина «Спутник V» разработки Научно-исследовательского центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа 2020 г., препарат стал первой в мире вакциной от COVID-19. По данным журнала Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Всего использование российской вакцины одобрили около 70 стран с населением в 4 млрд человек.

Ранее по теме: Создатель «Спутника V» оценил публикацию о «краже» рецепта вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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