В Калининградской области ужесточили меры против коронавируса
Власти Калининградской области вводят новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу региона Антона Алиханова.
Так, с 16 октября в торговые и развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью свыше 300 кв. м смогут попасть только переболевшие коронавирусом или вакцинированные граждане.
8 октября правительство области ввело требование о предоставлении QR-кода для посещения ресторанов, кафе, столовых и иных закусочных, а с 1 ноября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры.
Помимо этого власти региона отменили групповые занятия спортом для людей младше 18 лет, за исключением тренировок сборных спортивных команд области.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, за сутки в Калининградской области выявили 285 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 195 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировано 58 106 случаев коронавируса, умерли 802 человека.