В Калининградской области ужесточили меры против коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, за сутки в Калининградской области выявили 285 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 195 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировано 58 106 случаев коронавируса, умерли 802 человека.