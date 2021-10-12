Мишустин сократил квоту на временное проживание иностранцев в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил на 2022 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений для временного проживания в стране, следует из распоряжения, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.
«Установить на 2022 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ согласно приложению», — говорится в документе.
Резерв квоты, согласно документу, составляет 5685 разрешений. Больше всего квот получили Москва и Московская область: 1500 документов и 1250 соответственно. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 600 и 250 разрешений.
Согласно распоряжению правительства, в 2021 г. было выделено 38 681 разрешение.