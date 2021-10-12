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Мишустин сократил квоту на временное проживание иностранцев в России

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил на 2022 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений для временного проживания в стране, следует из распоряжения, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

«Установить на 2022 г. квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ согласно приложению», — говорится в документе.

Резерв квоты, согласно документу, составляет 5685 разрешений. Больше всего квот получили Москва и Московская область: 1500 документов и 1250 соответственно. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 600 и 250 разрешений.

Согласно распоряжению правительства, в 2021 г. было выделено 38 681 разрешение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных