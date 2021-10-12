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В Смоленской области и Коми усилили ограничительные меры против коронавируса

Ведомости

Власти Смоленской области и республики Коми ввели новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, следует из сообщений правительств регионов.

Так, в Смоленской области участникам массовых мероприятий необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде) либо справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. В случае наличия документа о противопоказаниях к вакцинации необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Аналогичные требования распространяются на театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы и дома культуры. Кроме этого, с 13 октября при посещении торговых центров граждане должны будут предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19, полученный на портале Госуслуг, либо справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции, либо отрицательный результат теста на коронавирус. 25 октября аналогичное требование распространится и на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, организаций общественного питания.

В республике Коме из-за распространения коронавируса с 21 октября вводится система QR-кодов для посетителей спортивных и культурных мероприятий. В сообщении отмечается, что проведение таких мероприятий с полным заполнением зала возможно при наличии у зрителей либо QR-кода сертификата вакцинированного, либо QR-кода перенесшего коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования, который был проведен не более чем за 72 часа до начала мероприятия. Аналогичные требования были ранее введены и в других регионах России.

За последние сутки в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным за весь период пандемии. При этом за сутки выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом – минимум с 8 октября. 9 и 11 октября показатель превысил 29 000. Всего в России зарегистрировано 7 832 964 случая заражения коронавирусом.

Ранее по теме: В Свердловской области введут систему QR-кодов с 8 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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