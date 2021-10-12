В Смоленской области и Коми усилили ограничительные меры против коронавируса

В республике Коме из-за распространения коронавируса с 21 октября вводится система QR-кодов для посетителей спортивных и культурных мероприятий. В сообщении отмечается, что проведение таких мероприятий с полным заполнением зала возможно при наличии у зрителей либо QR-кода сертификата вакцинированного, либо QR-кода перенесшего коронавирусную инфекцию, с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, либо отрицательного результата ПЦР-тестирования, который был проведен не более чем за 72 часа до начала мероприятия. Аналогичные требования были ранее введены и в других регионах России.