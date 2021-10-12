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В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи

Ведомости

Власти Калининградской области могут приостановить оказание плановой медицинской помощи в регионе из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

«Сегодня ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения области остается чрезвычайно сложной. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу», — заявил министр (цитата по ТАСС).

По словам Кравченко, в областных стационарах развернуто 2343 койки для больных коронавирусом, из них занято 2044, при этом 940 пациентов нуждаются в кислороде, и 809 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Столько людей на аппаратах искусственной вентиляции легких у нас не было», — отметил чиновник. Он добавил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения связана в том числе с низким уровнем вакцинации населения.

Сегодня в Калининградской области также были объявлены новые ограничения по коронавирусу. Так, с 16 октября в торговые и развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью свыше 300 кв. м смогут попасть только переболевшие коронавирусом или вакцинированные граждане. 8 октября правительство области ввело требование о предоставлении QR-кода для посещения ресторанов, кафе, столовых и иных закусочных, а с 1 ноября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры.

С начала пандемии в Калининградской области зафиксировано 58 106 случаев коронавируса, из них 285 — за последние сутки. Скончались в результате заболевания 802 жителя региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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