В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи

«Сегодня ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения области остается чрезвычайно сложной. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу», — заявил министр (цитата по ТАСС).