В Калининградской области могут приостановить оказание плановой медпомощи
Власти Калининградской области могут приостановить оказание плановой медицинской помощи в регионе из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
«Сегодня ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения области остается чрезвычайно сложной. Мы сегодня вынуждены констатировать, что мы работаем на пределе, у нас задействованы все ресурсы, какие только есть. Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу», — заявил министр (цитата по ТАСС).
По словам Кравченко, в областных стационарах развернуто 2343 койки для больных коронавирусом, из них занято 2044, при этом 940 пациентов нуждаются в кислороде, и 809 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Столько людей на аппаратах искусственной вентиляции легких у нас не было», — отметил чиновник. Он добавил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения связана в том числе с низким уровнем вакцинации населения.
Сегодня в Калининградской области также были объявлены новые ограничения по коронавирусу. Так, с 16 октября в торговые и развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью свыше 300 кв. м смогут попасть только переболевшие коронавирусом или вакцинированные граждане. 8 октября правительство области ввело требование о предоставлении QR-кода для посещения ресторанов, кафе, столовых и иных закусочных, а с 1 ноября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры.
С начала пандемии в Калининградской области зафиксировано 58 106 случаев коронавируса, из них 285 — за последние сутки. Скончались в результате заболевания 802 жителя региона.