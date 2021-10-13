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Минздрав оценил предложение о дистанционной постановке диагноза

Ведомости

Предложение Минэкономразвития разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно вызывает вопросы у профессионального и экспертного сообщества, нужно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов», — сообщили в Минздраве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно о предложении Минэкономразвития провести эксперимент, в рамках которого врачам планируют разрешить полноценно оказывать телемедицинские услуги, в том числе ставить диагноз без обязательного очного посещения, писал РБК. Планируется, что программа будет действовать три года на всей территории России. В документе говорится, что участвовать в эксперименте будут группа «Медси», онлайн-сервис «СберЗдоровье», сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе смогут присоединиться другие компании, если они будут соответствовать определенным условиям. Участники будут предоставлять платные услуги.

Согласно документу, врачи не смогут проводить онлайн предрейсовые и периодические медосмотры работников, которые проводятся для выявления противопоказаний к отдельным видам работ. Также нельзя будет удаленно ставить диагнозы из перечня социально значимых, такие как ВИЧ и туберкулез.

Ранее по теме: Минэкономразвития предложило разрешить врачам ставить диагнозы онлайн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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