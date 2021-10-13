Минздрав оценил предложение о дистанционной постановке диагноза
Предложение Минэкономразвития разрешить врачам ставить диагнозы дистанционно вызывает вопросы у профессионального и экспертного сообщества, нужно оценить все риски, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Предложенная редакция проекта постановления вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского и экспертного сообщества. Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов», — сообщили в Минздраве (цитата по «РИА Новости»).
Ранее стало известно о предложении Минэкономразвития провести эксперимент, в рамках которого врачам планируют разрешить полноценно оказывать телемедицинские услуги, в том числе ставить диагноз без обязательного очного посещения, писал РБК. Планируется, что программа будет действовать три года на всей территории России. В документе говорится, что участвовать в эксперименте будут группа «Медси», онлайн-сервис «СберЗдоровье», сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе смогут присоединиться другие компании, если они будут соответствовать определенным условиям. Участники будут предоставлять платные услуги.
Согласно документу, врачи не смогут проводить онлайн предрейсовые и периодические медосмотры работников, которые проводятся для выявления противопоказаний к отдельным видам работ. Также нельзя будет удаленно ставить диагнозы из перечня социально значимых, такие как ВИЧ и туберкулез.