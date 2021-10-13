Минэкономразвития предложило разрешить врачам ставить диагнозы онлайн

Гендиректор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов пояснил, что такая программа позволит врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать лечение. Онлайн-консультации сможет проводить не только лечащий врач пациента, но и другие специалисты. Сейчас без очного приема это запрещено. Директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев добавил, что до половины обращений, с которыми пациент приходит на первичный прием, можно обработать удаленно. Издание направило запросы в «Медси» и «Ниармедик».