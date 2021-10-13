Минэкономразвития предложило разрешить врачам ставить диагнозы онлайн
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства, в котором предлагается в рамках эксперимента по применению телемедицинских технологий разрешить врачам полноценно оказывать услуги дистанционно, в том числе ставить диагноз без обязательного посещения врача, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представитель министерства. Скоро документ будет представлен на общественное обсуждение.
Такая программа будет действовать три года на всей территории России. В документе говорится, что участвовать в эксперименте будут группа «Медси», онлайн-сервис «СберЗдоровье», сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Также к программе смогут присоединиться другие компании, если они будут соответствовать определенным условиям. Услуги участников будут платными.
Гендиректор сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов пояснил, что такая программа позволит врачу поставить диагноз, назначить или скорректировать лечение. Онлайн-консультации сможет проводить не только лечащий врач пациента, но и другие специалисты. Сейчас без очного приема это запрещено. Директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев добавил, что до половины обращений, с которыми пациент приходит на первичный прием, можно обработать удаленно. Издание направило запросы в «Медси» и «Ниармедик».
В документе говорится, что врачи не смогут проводить онлайн предрейсовые и периодические медосмотры работников, которые проводятся для выявления противопоказаний к отдельным видам работ. Также нельзя будет удаленно ставить диагнозы из перечня социально значимых, такие как ВИЧ и туберкулез.
Минэкономразвития определило целевые показатели программы: к ее концу в эксперименте должны принять участие не менее 860 медработников и 75 000 пациентов, которым проведут 120 000 онлайн-консультаций. Издание направило запрос в Минздрав.