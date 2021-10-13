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Комитет Госдумы одобрил продление «дачной амнистии» до 2031 года

Ведомости

Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о расширении и продлении «дачной амнистии». Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

«Дачная амнистия» — название принятого в 2006 г. федерального закона, который позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах. Закон распространяется на садовые домики, индивидуальные жилые дома, а также хозяйственные постройки или гаражи. Для оформления прав на такую недвижимость собственнику участка, на котором расположены постройки, требуется представить в Росреестр только документ на землю и технический план. С начала действия закона в России упрощенным механизмом воспользовалось почти 14 млн человек. Сейчас «дачная амнистия» действует до 1 марта 2026 г.

Новые положения, которые рассмотрят депутаты, предполагают продление амнистии до 1 марта 2031 г. Нововведения, если они будут приняты, позволят легализовать жилые дома, построенные до 14 мая 1998 г., когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Они коснутся недвижимости, построенной на земле, которая еще не была оформлена в собственность.

Авторы законопроекта также предлагают дополнительно защитить права наследников предыдущих владельцев, позволив им воспользоваться упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного на нем жилого дома, построенного до мая 1998 г.

Еще одна проблема, которую призван решить законопроект — регистрация прав наследников на участки, предоставленные предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Авторы документа предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству, независимо от вида разрешенного использования. Это правило будет распространяться на участки, предоставленные гражданам до 30 октября 2001 г. (то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ).

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных