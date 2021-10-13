Комитет Госдумы одобрил продление «дачной амнистии» до 2031 года

«Дачная амнистия» — название принятого в 2006 г. федерального закона, который позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах. Закон распространяется на садовые домики, индивидуальные жилые дома, а также хозяйственные постройки или гаражи. Для оформления прав на такую недвижимость собственнику участка, на котором расположены постройки, требуется представить в Росреестр только документ на землю и технический план. С начала действия закона в России упрощенным механизмом воспользовалось почти 14 млн человек. Сейчас «дачная амнистия» действует до 1 марта 2026 г.