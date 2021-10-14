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Правительство выделит 4 млрд рублей на выплаты защитникам блокадного Ленинграда

Ведомости

Правительство выделит 4 млрд руб. на единовременные выплаты защитникам блокадного Ленинграда, размер выплаты составит 50 000 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 17 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил провести такие выплаты.

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд руб.», — сказал Мишустин. Деньги получат более 75 000 человек.

Премьер-министр попросил Минтруд перечислить деньги как можно скорее, чтобы люди получили их до конца ноября – годовщине запуска «Дороги жизни», по которой в блокадный Ленинград привозили снабжение и вывозили из города людей. В этом году со дня открытия дороги через Ладожское озеро исполняется 80 лет.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.

Ранее по теме: Путин предложил выплатить жителям блокадного Ленинграда по 50 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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