Правительство выделит 4 млрд рублей на выплаты защитникам блокадного Ленинграда
Правительство выделит 4 млрд руб. на единовременные выплаты защитникам блокадного Ленинграда, размер выплаты составит 50 000 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 17 сентября президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил провести такие выплаты.
«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата. На эти цели направим около 4 млрд руб.», — сказал Мишустин. Деньги получат более 75 000 человек.
Премьер-министр попросил Минтруд перечислить деньги как можно скорее, чтобы люди получили их до конца ноября – годовщине запуска «Дороги жизни», по которой в блокадный Ленинград привозили снабжение и вывозили из города людей. В этом году со дня открытия дороги через Ладожское озеро исполняется 80 лет.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Почти сразу после ее начала, 12 сентября, открылась «Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру и связывавшая город со страной. По ней доставлялись грузы — продовольствие, оружие и боеприпасы. По разным оценкам, за время блокады погибло от 600 000 до 1,5 млн человек.