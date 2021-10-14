Суд арестовал устроившего стрельбу в Пермском вузе студента
Дзержинский суд Перми на два месяца арестовал Тимура Бекмансурова, 20 сентября устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Бекмансурова. Арест до 13 декабря», — заявили там.
Выездное заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице. Бекмансурова доставили в зал на медицинской коляске, посторонних туда не пустили. Коридор больницы при этом охраняли сотрудники ОМОНа. По данным «РИА Новости», Бекмансурова поместят в СИЗО, где тоже есть больница.
18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров, первый в итоге и обезвредил нападавшего. Впоследствии президент России Владимир Путин наградил Калинина «Орденом Мужества», а Макарова — медалью «За отличие в охране общественного порядка».
При этом Бекмансуров при появлении Калинина начал стрелять в него. Тот открыл ответный огонь, ранил молодого человека и обезвредил. После задержания против напавшего на вуз возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Впоследствии он признал вину.
В ходе задержания Бекмансуров был тяжело ранен. В результате врачи ампутировали ему часть голени. Ранее доктора оценивали его состояние как тяжелое, сейчас же — как средней степени тяжести.