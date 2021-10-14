Суд арестовал устроившего стрельбу в Пермском вузе студента

При этом Бекмансуров при появлении Калинина начал стрелять в него. Тот открыл ответный огонь, ранил молодого человека и обезвредил. После задержания против напавшего на вуз возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Впоследствии он признал вину.