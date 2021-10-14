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Суд арестовал устроившего стрельбу в Пермском вузе студента

Ведомости

Дзержинский суд Перми на два месяца арестовал Тимура Бекмансурова, 20 сентября устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Бекмансурова. Арест до 13 декабря», — заявили там.

Выездное заседание суда прошло в Пермской краевой клинической больнице. Бекмансурова доставили в зал на медицинской коляске, посторонних туда не пустили. Коридор больницы при этом охраняли сотрудники ОМОНа. По данным «РИА Новости», Бекмансурова поместят в СИЗО, где тоже есть больница.

18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в ПГНИУ утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, более 40 получили ранения. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров, первый в итоге и обезвредил нападавшего. Впоследствии президент России Владимир Путин наградил Калинина «Орденом Мужества», а Макарова — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

При этом Бекмансуров при появлении Калинина начал стрелять в него. Тот открыл ответный огонь, ранил молодого человека и обезвредил. После задержания против напавшего на вуз возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Впоследствии он признал вину.

В ходе задержания Бекмансуров был тяжело ранен. В результате врачи ампутировали ему часть голени. Ранее доктора оценивали его состояние как тяжелое, сейчас же — как средней степени тяжести.

Ранее по теме: Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных