Путин наградил полицейских за поимку стрелявшего в пермском университете
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении «Орденом Мужества» сотрудника ДПС, младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который 20 сентября ранил и обезвредил человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ). Документ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — сказано в тексте указа.
Другой сотрудник ДПС, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, прибывший к вузу вместе с Калининым, также получил государственную награду. Ему присвоили медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Кроме того, позже министр внутренних дел России Владимир Колокольцев присвоил обоим полицейским очередные специальные звания, сообщила пресс-служба МВД. Калинин стал лейтенантом полиции, а Макаров — капитаном полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью.
Сам стрелок был ранен Калининым. Как рассказали в МВД, экипаж ДПС первым после сообщений о нападении на вуз прибыл на место происшествия. Калинин отправился в корпус университета, пока Макаров организовывал эвакуацию. Стрелок, увидев младшего лейтенанта, несколько раз выстрелил в него. Тот открыл ответный огонь, ранил напавшего на университет и обезвредил. В итоге стрелка задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).