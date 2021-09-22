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Путин наградил полицейских за поимку стрелявшего в пермском университете

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении «Орденом Мужества» сотрудника ДПС, младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который 20 сентября ранил и обезвредил человека, открывшего стрельбу в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ). Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — сказано в тексте указа.

Другой сотрудник ДПС, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, прибывший к вузу вместе с Калининым, также получил государственную награду. Ему присвоили медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме того, позже министр внутренних дел России Владимир Колокольцев присвоил обоим полицейским очередные специальные звания, сообщила пресс-служба МВД. Калинин стал лейтенантом полиции, а Макаров — капитаном полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на университет произошло утром 20 сентября. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы шесть человек погибли. Ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. 

Сам стрелок был ранен Калининым. Как рассказали в МВД, экипаж ДПС первым после сообщений о нападении на вуз прибыл на место происшествия. Калинин отправился в корпус университета, пока Макаров организовывал эвакуацию. Стрелок, увидев младшего лейтенанта, несколько раз выстрелил в него. Тот открыл ответный огонь, ранил напавшего на университет и обезвредил. В итоге стрелка задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее по теме: Устроившего стрельбу в пермском вузе ранил и обезвредил сотрудник ДПС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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