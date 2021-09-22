Путин наградил полицейских за поимку стрелявшего в пермском университете

Сам стрелок был ранен Калининым. Как рассказали в МВД, экипаж ДПС первым после сообщений о нападении на вуз прибыл на место происшествия. Калинин отправился в корпус университета, пока Макаров организовывал эвакуацию. Стрелок, увидев младшего лейтенанта, несколько раз выстрелил в него. Тот открыл ответный огонь, ранил напавшего на университет и обезвредил. В итоге стрелка задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).