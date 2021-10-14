Правительство выделит более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Правительство выделит более 28 млрд руб. на выплаты на детей 3-7 лет и дополнительно 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет. Их у нас по всем регионам – свыше 2,5 миллиона. С начала года на эти цели мы уже направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета», — сказал он. Мишустин рассказал, что размер выплаты зависит от подушевого дохода в семье и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
На выплаты на третьего и последующего детей правительство выделит около 6 млрд руб., деньги получат родители более 48 тыс. детей младше трех лет. Всего на такие выплаты из федерального бюджета было выделено 59 млрд руб., которые получают более 620 тыс. семей.
В августе семьи с детьми школьного возраста получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Президент России Владимир Путин пояснил, что такие пособия были назначены для подготовки детей к школе. В прошлом году семьи с детьми также могли получить две единовременные выплаты в 10 тыс. руб.