Правительство выделит более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет. Их у нас по всем регионам – свыше 2,5 миллиона. С начала года на эти цели мы уже направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета», — сказал он. Мишустин рассказал, что размер выплаты зависит от подушевого дохода в семье и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.