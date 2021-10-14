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Правительство выделит более 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Ведомости

Правительство выделит более 28 млрд руб. на выплаты на детей 3-7 лет и дополнительно 6 млрд руб. на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трёх до семи лет. Их у нас по всем регионам – свыше 2,5 миллиона. С начала года на эти цели мы уже направили в регионы более 270 млрд рублей из федерального бюджета», — сказал он. Мишустин рассказал, что размер выплаты зависит от подушевого дохода в семье и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

На выплаты на третьего и последующего детей правительство выделит около 6 млрд руб., деньги получат родители более 48 тыс. детей младше трех лет. Всего на такие выплаты из федерального бюджета было выделено 59 млрд руб., которые получают более 620 тыс. семей.

В августе семьи с детьми школьного возраста получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Президент России Владимир Путин пояснил, что такие пособия были назначены для подготовки детей к школе. В прошлом году семьи с детьми также могли получить две единовременные выплаты в 10 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных