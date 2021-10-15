Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии
Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Калифорнии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на врачей Клинтона. Причиной госпитализации стало заражение крови.
По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении». «Он остается в больнице для постоянного наблюдения», — говорится в сюжете. Журналист телеканала со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента сообщил, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.
Билл Клинтон — 42-й президент США от демократической партии. Занимал пост президента два срока подряд: в 1993–1997 и 1997–2001гг. В феврале 2010 г. политику провели операцию на сердце.