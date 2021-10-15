Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии

По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении». «Он остается в больнице для постоянного наблюдения», — говорится в сюжете. Журналист телеканала со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента сообщил, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.