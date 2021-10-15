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Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в Калифорнии

Ведомости

Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Калифорнии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на врачей Клинтона. Причиной госпитализации стало заражение крови.

По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении». «Он остается в больнице для постоянного наблюдения», — говорится в сюжете. Журналист телеканала со ссылкой на лечащих врачей и представителей экс-президента сообщил, что Клинтона могут выписать в субботу, 16 октября.

Билл Клинтон — 42-й президент США от демократической партии. Занимал пост президента два срока подряд: в 1993–1997 и 1997–2001гг. В феврале 2010 г. политику провели операцию на сердце.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных