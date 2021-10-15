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В России предложили создать систему для выявления инфицированных мигрантов

Ведомости

Роспотребнадзор предложил создать федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая поможет быстро выявлять иностранцев, зараженных инфекцией, которая может быть опасна для окружающих, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале правовой информации. О каких именно инфекциях идет речь, в документе не уточняется.

Создание системы даст возможность ускорить принятие решений о нежелательности пребывания таких людей в стране и их депортации, считает ведомство. Целью Роспотребнадзор называет создание единого информационного ресурса, в котором будет храниться полная, актуальная и достоверная информация «об источниках угроз и опасностей для здоровья населения и санитарно-эпидемиологического благополучия, уровнях рисков на всех территориях страны, о фактической ситуации, в том числе текущей, с уровнем инфекционной заболеваемости, о мерах, принимаемых для минимизации рисков».

Такая система поможет взаимодействовать Роспотребнадзору с Минздравом, региональными и местными властями. В информационной системе будет несколько функциональных модулей. Он поможет сформировать систему нормативно-справочной информации, собрать ретроспективные данные из региональных информационных систем, организовать взаимодействие с внешними информационными системами органов власти, разработать аналитические инструменты и решать аналитические задачи, говорится в документе.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти приступили к созданию «мощного санитарного щита». В начале сентября правительство выделило дополнительно 2 млрд руб. для борьбы с распространением COVID-19 и других инфекционных заболеваний. 

Ранее по теме: Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных