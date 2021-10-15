В России предложили создать систему для выявления инфицированных мигрантов

Создание системы даст возможность ускорить принятие решений о нежелательности пребывания таких людей в стране и их депортации, считает ведомство. Целью Роспотребнадзор называет создание единого информационного ресурса, в котором будет храниться полная, актуальная и достоверная информация «об источниках угроз и опасностей для здоровья населения и санитарно-эпидемиологического благополучия, уровнях рисков на всех территориях страны, о фактической ситуации, в том числе текущей, с уровнем инфекционной заболеваемости, о мерах, принимаемых для минимизации рисков».