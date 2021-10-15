В России предложили создать систему для выявления инфицированных мигрантов
Роспотребнадзор предложил создать федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая поможет быстро выявлять иностранцев, зараженных инфекцией, которая может быть опасна для окружающих, говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале правовой информации. О каких именно инфекциях идет речь, в документе не уточняется.
Создание системы даст возможность ускорить принятие решений о нежелательности пребывания таких людей в стране и их депортации, считает ведомство. Целью Роспотребнадзор называет создание единого информационного ресурса, в котором будет храниться полная, актуальная и достоверная информация «об источниках угроз и опасностей для здоровья населения и санитарно-эпидемиологического благополучия, уровнях рисков на всех территориях страны, о фактической ситуации, в том числе текущей, с уровнем инфекционной заболеваемости, о мерах, принимаемых для минимизации рисков».
Такая система поможет взаимодействовать Роспотребнадзору с Минздравом, региональными и местными властями. В информационной системе будет несколько функциональных модулей. Он поможет сформировать систему нормативно-справочной информации, собрать ретроспективные данные из региональных информационных систем, организовать взаимодействие с внешними информационными системами органов власти, разработать аналитические инструменты и решать аналитические задачи, говорится в документе.
В апреле президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти приступили к созданию «мощного санитарного щита». В начале сентября правительство выделило дополнительно 2 млрд руб. для борьбы с распространением COVID-19 и других инфекционных заболеваний.