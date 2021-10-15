МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза МС-18»

29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.