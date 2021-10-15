МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза МС-18»
Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA. Планируется, что 17 октября космонавт Олег Новицкий, режиссер Клин Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернутся на нем на Землю.
«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Ред.) — потеря ориентации», — сообщил космонавт Антон Шкаплеров. Специалист Центра управления полетами (ЦУП) в Подмосковье добавил, что это произошло во время тестирования двигателей корабля. Такую проверку проводят перед его возвращением на Землю.
Специалист хьюстонского ЦУП сообщил экипажу, что для возвращения МКС в штатную ориентацию включили двигатели российского сегмента. Вскоре МКС вернулась в исходное положение. В официальном Telegram-канале «Роскосмоса» говорится, что станции и экипажу ничего не угрожает.
«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», — рассказали в «Роскосмосе».
29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.