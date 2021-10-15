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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза МС-18»

Ведомости

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA. Планируется, что 17 октября космонавт Олег Новицкий, режиссер Клин Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернутся на нем на Землю.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Ред.) — потеря ориентации», — сообщил космонавт Антон Шкаплеров. Специалист Центра управления полетами (ЦУП) в Подмосковье добавил, что это произошло во время тестирования двигателей корабля. Такую проверку проводят перед его возвращением на Землю.

Специалист хьюстонского ЦУП сообщил экипажу, что для возвращения МКС в штатную ориентацию включили двигатели российского сегмента. Вскоре МКС вернулась в исходное положение. В официальном Telegram-канале «Роскосмоса» говорится, что станции и экипажу ничего не угрожает.

«Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает», — рассказали в «Роскосмосе».

29 июля к космической станции пристыковался новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Как пояснили в «Роскосмосе», нештатное включение двигателей российского модуля «Наука» во время его стыковки с МКС, развернувшее станцию, вероятно, произошло из-за срабатывания системы безопасности аппарата.

Ранее по теме: Пересильд и Шипенко сняли две сцены фильма «Вызов» на МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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