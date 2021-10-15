Борисов рассчитывает на скорое начало поставок «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу

Он рассказал, что с конца 2020 г. Россия поставила в Венесуэлу около 3,9 млн доз вакцины «Спутник V» и около 600 000 упаковок препарата для лечения COVID-19 «авифавир». «Состоялась регистрация регуляторными органами Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны", рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта», — отметил Борисов (цитата по ТАСС).