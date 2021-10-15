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Борисов рассчитывает на скорое начало поставок «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу

Ведомости

Поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Венесуэлу могут скоро начаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе межправительственной комиссии России и Венесуэлы. Страна станет первым зарубежным покупателем вакцины.

Он рассказал, что с конца 2020 г. Россия поставила в Венесуэлу около 3,9 млн доз вакцины «Спутник V» и около 600 000 упаковок препарата для лечения COVID-19 «авифавир». «Состоялась регистрация регуляторными органами Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны", рассчитываем, что в скором времени перейдем к практической реализации этого проекта», — отметил Борисов (цитата по ТАСС).

Летом гендиректор научного центра «Вектор», где была разработана вакцина, Ринат Максютов сообщил, что этой осенью начнутся поставки партий «ЭпиВакКороны» в Бразилию и Венесуэлу. Препарат стал второй зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Его разрешено применять для вакцинации людей старше 18 лет. Также центр «Вектор» разработал обновленную версию вакцины — «ЭпиВакКорона-Н».

В России зарегистрированы еще три вакцины: «Спутник V», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано делать через полгода после предыдущей вакцинации или перенесенной болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных