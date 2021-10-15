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«Яндекс» объяснил маркировку СМИ-иноагентов в новостном агрегаторе

Ведомости

Агрегатор «Яндекс.Новости» стал маркировать СМИ, признанные иностранными агентами, в связи с выполнением требований закона «Об информации». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель агрегатора. 

««Яндекс.Новости» – агрегатор новостей. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами», — сообщил представитель. 

В п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» содержатся нормы, регулирующие особенности распространения информации новостными агрегаторами. 

Ранее «Яндекс.Новости» начали самостоятельно маркировать СМИ, признанные Минюстом иностранными агентами. Заголовки изданий, внесенных в реестр Минюста, отмечаются пометкой «иностранный агент», при нажатии на которую выпадает полный текст предупреждения.

Ранее по теме: Минюст внес Bellingcat и девять российских журналистов в реестр СМИ-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных