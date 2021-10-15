«Яндекс» объяснил маркировку СМИ-иноагентов в новостном агрегаторе
Агрегатор «Яндекс.Новости» стал маркировать СМИ, признанные иностранными агентами, в связи с выполнением требований закона «Об информации». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель агрегатора.
««Яндекс.Новости» – агрегатор новостей. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами», — сообщил представитель.
В п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» содержатся нормы, регулирующие особенности распространения информации новостными агрегаторами.
Ранее «Яндекс.Новости» начали самостоятельно маркировать СМИ, признанные Минюстом иностранными агентами. Заголовки изданий, внесенных в реестр Минюста, отмечаются пометкой «иностранный агент», при нажатии на которую выпадает полный текст предупреждения.