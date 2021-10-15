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Роспотребнадзор ограничил время выполнения тестов на COVID-19 до суток

Ведомости

Роспотребнадзор снизил максимальное время, в течение которого лаборатория обязана предоставить клиенту результат теста на COVID-19, с 48 до 24 часов, следует из постановления главы ведомства Анны Поповой.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — сказано в документе.

Роспотребнадзор предложил вдвое сократить срок выполнения тестирования 12 октября. Перед этим, 5 октября, о необходимости данной меры заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

Изначально максимальный срок выполнения тестов на COVID-19 составлял 72 часа. 16 ноября прошлого года Попова подписала постановление о сокращении этого времени до 48 часов. До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал задержку выдачи результатов тестов на коронавирус недопустимой,

По данным оперштаба на 15 октября, за последние сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом за все время пандемии в стране. Показатель впервые превысил порог в 32 000. Смертность также в очередной раз обновила максимум, достигнув 999 случаев. Таким образом, общее число выявленных зараженных достигло 7 925 176 человек, из которых 221 313 скончались, а 6 960 024 выздоровели, еще часть проходит лечение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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