Роспотребнадзор ограничил время выполнения тестов на COVID-19 до суток

По данным оперштаба на 15 октября, за последние сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом за все время пандемии в стране. Показатель впервые превысил порог в 32 000. Смертность также в очередной раз обновила максимум, достигнув 999 случаев. Таким образом, общее число выявленных зараженных достигло 7 925 176 человек, из которых 221 313 скончались, а 6 960 024 выздоровели, еще часть проходит лечение.