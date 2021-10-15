Роспотребнадзор ограничил время выполнения тестов на COVID-19 до суток
Роспотребнадзор снизил максимальное время, в течение которого лаборатория обязана предоставить клиенту результат теста на COVID-19, с 48 до 24 часов, следует из постановления главы ведомства Анны Поповой.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — сказано в документе.
Роспотребнадзор предложил вдвое сократить срок выполнения тестирования 12 октября. Перед этим, 5 октября, о необходимости данной меры заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
Изначально максимальный срок выполнения тестов на COVID-19 составлял 72 часа. 16 ноября прошлого года Попова подписала постановление о сокращении этого времени до 48 часов. До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал задержку выдачи результатов тестов на коронавирус недопустимой,
По данным оперштаба на 15 октября, за последние сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом за все время пандемии в стране. Показатель впервые превысил порог в 32 000. Смертность также в очередной раз обновила максимум, достигнув 999 случаев. Таким образом, общее число выявленных зараженных достигло 7 925 176 человек, из которых 221 313 скончались, а 6 960 024 выздоровели, еще часть проходит лечение.