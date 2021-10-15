Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств
Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В новой редакции законопроекта был расширен перечень разрешенных к продаже препаратов.
«Законопроект согласован Минздравом с условием сокращения числа препаратов, которыми можно будет торговать дистанционно, а также согласован Минюстом», — сообщили в Минэкономразвития.
Теперь, по данным министерства, разрешили для онлайн-продажи «наркотические лекарственные препараты, психотропные лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты, содержащие малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%».
Помимо этого в новую версию законопроекта было добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время, отметили в министерстве.
В Минздраве подтвердили «Известиям», что министерство рассматривает вопрос проведения пилотного эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.