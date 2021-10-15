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Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Ведомости

Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. В новой редакции законопроекта был расширен перечень разрешенных к продаже препаратов. 

«Законопроект согласован Минздравом с условием сокращения числа препаратов, которыми можно будет торговать дистанционно, а также согласован Минюстом», — сообщили в Минэкономразвития.

Теперь, по данным министерства, разрешили для онлайн-продажи «наркотические лекарственные препараты, психотропные лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты, содержащие малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%». 

Помимо этого в новую версию законопроекта было добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время, отметили в министерстве. 

В Минздраве подтвердили «Известиям», что министерство рассматривает вопрос проведения пилотного эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных