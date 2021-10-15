Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Помимо этого в новую версию законопроекта было добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время, отметили в министерстве.