МВД разъяснило новый порядок вывоза детей за границу
Новый порядок вывоза детей за пределы России вступает в силу 17 октября в соответствии с приказом МВД от 31 августа 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России», — заявили в министерстве.
При этом теперь один из представителей ребенка может не только запретить вывозить его за пределы России в целом, но и не разрешить выезжать в конкретные страны на определенный срок. Предполагается, что это позволит родителям несовершеннолетних принимать решения «исходя из сложившихся жизненных обстоятельств».
В то же время тот, кто запретил другому представителю вывозить ребенка за границу, сам сможет сделать это, если является гражданином России. В ином случае несовершеннолетний не покинет страну ни с ним, ни с другим родителем.
Представители ребенка вправе подать заявление о несогласии на выезд или об отзыве такового в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД. Лица, постоянно проживающие за рубежом, по-прежнему должны обращаться с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения России по месту своего проживания за границей.
Также теперь отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу можно во внесудебном порядке. Для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство вне зависимости от того, куда заявление было подано изначально. При этом сотрудники, в соответствии с новыми нормами, должны отработать любое заявление не за пять рабочих дней, а за два.