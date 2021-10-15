Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

МВД разъяснило новый порядок вывоза детей за границу

Ведомости

Новый порядок вывоза детей за пределы России вступает в силу 17 октября в соответствии с приказом МВД от 31 августа 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Согласно положениям федерального закона и нового порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из Российской Федерации, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России», — заявили в министерстве.

При этом теперь один из представителей ребенка может не только запретить вывозить его за пределы России в целом, но и не разрешить выезжать в конкретные страны на определенный срок. Предполагается, что это позволит родителям несовершеннолетних принимать решения «исходя из сложившихся жизненных обстоятельств».

В то же время тот, кто запретил другому представителю вывозить ребенка за границу, сам сможет сделать это, если является гражданином России. В ином случае несовершеннолетний не покинет страну ни с ним, ни с другим родителем.

Представители ребенка вправе подать заявление о несогласии на выезд или об отзыве такового в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД. Лица, постоянно проживающие за рубежом, по-прежнему должны обращаться с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения России по месту своего проживания за границей.

Также теперь отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу можно во внесудебном порядке. Для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство вне зависимости от того, куда заявление было подано изначально. При этом сотрудники, в соответствии с новыми нормами, должны отработать любое заявление не за пять рабочих дней, а за два.

Ранее по теме: МВД утвердило изменение правил выезда детей за рубеж

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных