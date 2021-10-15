МВД разъяснило новый порядок вывоза детей за границу

Также теперь отозвать свое заявление о несогласии на выезд ребенка за границу можно во внесудебном порядке. Для этого нужно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство вне зависимости от того, куда заявление было подано изначально. При этом сотрудники, в соответствии с новыми нормами, должны отработать любое заявление не за пять рабочих дней, а за два.