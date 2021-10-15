Эксперты зафиксировали попытки мошенничества во время переписи населения

Почти 320 000 переписчиков будут ходить по домам, ответить на вопросы также можно будет на переписных участках и в центрах «Мои документы». Впервые в России можно будет отправить свои данные в электронном виде. Такая возможность предоставляется на сайте госуслуг до 8 ноября.