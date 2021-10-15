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Эксперты зафиксировали попытки мошенничества во время переписи населения

Ведомости

В «Лаборатории Касперского» зафиксировали попытки кражи данных у россиян под видом переписи населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитика сервиса Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.

По словам Воробьева, несколько пользователей анонимно подали жалобы на злоумышленников, которые пытались выманить у них личные данные под предлогом проведения «сверки» перед переписью.

В компании не заметили массового интереса мошенников к теме переписи населения, однако при этом зафиксировали небольшой рост числа фишинговых сайтов, копирующих портал госуслуг, которые могут быть использованы для того, что получить персональные данные пользователей.

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и в целом завершится 14 ноября, однако в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах продлится до 20 декабря. Изначально она была запланирована на октябрь 2020 г., но позже была отложена из-за распространения коронавирусной инфекции.

Почти 320 000 переписчиков будут ходить по домам, ответить на вопросы также можно будет на переписных участках и в центрах «Мои документы». Впервые в России можно будет отправить свои данные в электронном виде. Такая возможность предоставляется на сайте госуслуг до 8 ноября. 

Ранее по теме: Банки застрахуют сотрудников Всероссийской переписи населения от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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