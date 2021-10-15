Эксперты зафиксировали попытки мошенничества во время переписи населения
По словам Воробьева, несколько пользователей анонимно подали жалобы на злоумышленников, которые пытались выманить у них личные данные под предлогом проведения «сверки» перед переписью.
В компании не заметили массового интереса мошенников к теме переписи населения, однако при этом зафиксировали небольшой рост числа фишинговых сайтов, копирующих портал госуслуг, которые могут быть использованы для того, что получить персональные данные пользователей.
Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и в целом завершится 14 ноября, однако в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах продлится до 20 декабря. Изначально она была запланирована на октябрь 2020 г., но позже была отложена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Почти 320 000 переписчиков будут ходить по домам, ответить на вопросы также можно будет на переписных участках и в центрах «Мои документы». Впервые в России можно будет отправить свои данные в электронном виде. Такая возможность предоставляется на сайте госуслуг до 8 ноября.