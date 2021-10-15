Банки застрахуют сотрудников Всероссийской переписи населения от COVID-19
«ВТБ автоматически оформит страховку для всех переписчиков, которые являются или становятся клиентами банка. Клиенты других банков могут бесплатно открыть в ВТБ неименную дебетовую карту Visa и в дополнение к страховке получить 1000 рублей при совершении первой транзакции по ней на любую сумму», — рассказали в банке.
Программа будет действовать в течение месяца, что длится перепись. Страховка распространяется на несчастные случаи и заболевания, которые привели к тяжкому вреду для здоровья, а также на случаи заражения коронавирусом. Размер страхового покрытия составит 200 000 руб. Кроме того, при стационарном лечении дополнительные средства будут выплачиваться за каждый день пребывания в больнице.
Дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование» застрахует переписчиков от COVID-19 и несчастных случаев. Размер покрытия составит 14 000 руб. для тех, у кого обнаружат коронавирус. Если же потребуется госпитализация, переписчику будет компенсирован каждый день лечения в стационаре. При несчастном случае переписчик получит 50 000 руб.
Вчера первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поручил обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи населения. Он уточнил, что переписчиков будут регулярно тестировать на COVID-19, а также сотрудники получат страховые полисы от Сбербанка и ВТБ.
Всероссийская перепись населения проходит в этом году с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. При этом на портале Госуслуг ее можно пройти с 15 октября по 8 ноября.