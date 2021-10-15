Банки застрахуют сотрудников Всероссийской переписи населения от COVID-19

Программа будет действовать в течение месяца, что длится перепись. Страховка распространяется на несчастные случаи и заболевания, которые привели к тяжкому вреду для здоровья, а также на случаи заражения коронавирусом. Размер страхового покрытия составит 200 000 руб. Кроме того, при стационарном лечении дополнительные средства будут выплачиваться за каждый день пребывания в больнице.