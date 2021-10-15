Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Банки застрахуют сотрудников Всероссийской переписи населения от COVID-19

Ведомости

ВТБ и Сбербанк бесплатно застрахуют от коронавируса и несчастных случаев людей, осуществляющих Всероссийскую перепись населения с 15 октября по 14 ноября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службах кредитных организаций.

 «ВТБ автоматически оформит страховку для всех переписчиков, которые являются или становятся клиентами банка. Клиенты других банков могут бесплатно открыть в ВТБ неименную дебетовую карту Visa и в дополнение к страховке получить 1000 рублей при совершении первой транзакции по ней на любую сумму», — рассказали в банке.

Программа будет действовать в течение месяца, что длится перепись. Страховка распространяется на несчастные случаи и заболевания, которые привели к тяжкому вреду для здоровья, а также на случаи заражения коронавирусом. Размер страхового покрытия составит 200 000 руб. Кроме того, при стационарном лечении дополнительные средства будут выплачиваться за каждый день пребывания в больнице.

Дочерняя компания Сбербанка «СберСтрахование» застрахует переписчиков от COVID-19 и несчастных случаев. Размер покрытия составит 14 000 руб. для тех, у кого обнаружат коронавирус. Если же потребуется госпитализация, переписчику будет компенсирован каждый день лечения в стационаре. При несчастном случае переписчик получит 50 000 руб. 

Вчера первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поручил обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала переписи населения. Он уточнил, что переписчиков будут регулярно тестировать на COVID-19, а также сотрудники получат страховые полисы от Сбербанка и ВТБ.

Всероссийская перепись населения проходит в этом году с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. При этом на портале Госуслуг ее можно пройти с 15 октября по 8 ноября.

Ранее по теме: Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для участия в переписи населения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных