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Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для участия в переписи населения

Ведомости

Минцифры впервые запустило форму для участия граждан во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате на портале Госуслуг. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Пользователям единого портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись», — отметили в министерстве, пояснив, что форму заполнять можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. Кроме того, в переписи населения могут принять участие проживающие в России граждане других стран. Для этого им нужно иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Как уточнил замглавы Минцифры России Олег Качанов, электронный переписной лист специально адаптирован под портал Госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. По времени этой займет 15–25 минут, уточнил он.

Всероссийская перепись населения проходит в этом году с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. При этом на портале Госуслуг услугой можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных