Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для участия в переписи населения

«Пользователям единого портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись», — отметили в министерстве, пояснив, что форму заполнять можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. Кроме того, в переписи населения могут принять участие проживающие в России граждане других стран. Для этого им нужно иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.