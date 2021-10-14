Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для участия в переписи населения
Минцифры впервые запустило форму для участия граждан во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате на портале Госуслуг. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Пользователям единого портала Госуслуг для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись», — отметили в министерстве, пояснив, что форму заполнять можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в интернет. Кроме того, в переписи населения могут принять участие проживающие в России граждане других стран. Для этого им нужно иметь учетную запись иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
Как уточнил замглавы Минцифры России Олег Качанов, электронный переписной лист специально адаптирован под портал Госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. По времени этой займет 15–25 минут, уточнил он.
Всероссийская перепись населения проходит в этом году с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. При этом на портале Госуслуг услугой можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября.