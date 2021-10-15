Путин объяснил важность участия в переписи населения
Всероссийская перепись населения позволит государству использовать полученные данные для принятия более выверенных и эффективных решений, заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография», — отметил глава государства.
Сам Путин принял участие в переписи населения, воспользовавшись порталом Госуслуг, обращает внимание пресс-служба президента.
«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие. Спасибо», — добавил он.
Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и в целом завершится 14 ноября, однако в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах продлится до 20 декабря. Изначально она была запланирована на октябрь 2020 г., но позже была отложена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Почти 320 000 переписчиков будут ходить по домам, ответить на вопросы также можно будет на переписных участках и в центрах «Мои документы». Впервые в России можно будет отправить свои данные в электронном виде. Такая возможность предоставляется на сайте госуслуг до 8 ноября.