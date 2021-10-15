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Путин объяснил важность участия в переписи населения

Ведомости

Всероссийская перепись населения позволит государству использовать полученные данные для принятия более выверенных и эффективных решений, заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

«Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография», — отметил глава государства.

Сам Путин принял участие в переписи населения, воспользовавшись порталом Госуслуг, обращает внимание пресс-служба президента.

«Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие. Спасибо», — добавил он.

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и в целом завершится 14 ноября, однако в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах продлится до 20 декабря. Изначально она была запланирована на октябрь 2020 г., но позже была отложена из-за распространения коронавирусной инфекции.

Почти 320 000 переписчиков будут ходить по домам, ответить на вопросы также можно будет на переписных участках и в центрах «Мои документы». Впервые в России можно будет отправить свои данные в электронном виде. Такая возможность предоставляется на сайте госуслуг до 8 ноября.

Ранее по теме: Минцифры запустило на «Госуслугах» форму для участия в переписи населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных