Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей
В 2022 г. в России вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Об этом говорится в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг.».
С 1 февраля 2022 г. максимальный размер пособия вырастет до 31 282 руб., минимальный — до 7493 руб. Сейчас эти показатели составляют 29 600 руб. и 7083 руб. соответственно. Всего же на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет будет выделено 169,5 млрд руб.
С 1 февраля следующего года также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Размер выплаты вырастет на 5,8% до 19 981 руб. (сейчас — 18 886 руб.).
С 2020 г. ежемесячную выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Такое правило распространяется на граждан России, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 г.