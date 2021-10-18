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Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей

Ведомости

В 2022 г. в России вырастет максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком. Об этом говорится в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг.».

С 1 февраля 2022 г. максимальный размер пособия вырастет до 31 282 руб., минимальный — до 7493 руб. Сейчас эти показатели составляют 29 600 руб. и 7083 руб. соответственно. Всего же на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет будет выделено 169,5 млрд руб.

С 1 февраля следующего года также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Размер выплаты вырастет на 5,8% до 19 981 руб. (сейчас — 18 886 руб.).

С 2020 г. ежемесячную выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Такое правило распространяется на граждан России, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных