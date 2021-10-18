Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 31 282 рублей

С 2020 г. ежемесячную выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно получать, пока ребенку не исполнится три года. Такое правило распространяется на граждан России, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 г.