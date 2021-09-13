Пособия по беременности в России станут начислять автоматически с 2022 года
Пособия по беременности и родам с 2022 г. будут назначаться работающим россиянам автоматически, без заявления, сообщила пресс-служба Минтруда. Также работникам не нужно будет передавать данные работодателю для оплаты больничного.
«С 1 января 2022 г. закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности). Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком – ФСС (Фонд социального страхования. — Ведомости)», — сообщили в Минтруде.
Информация о размере зарплаты, уходе в декрет ФСС будет получать от работодателя, о факте рождения ребенка – из информационной системы ЗАГС. На основании этих данных фонд будет назначать пособия по беременности и родам и в связи с рождением ребенка.
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 г. за весь срок составит 340 795 руб. при рождении одного ребенка и 474 244,5 руб. при рождении двух или больше детей. Такую выплату смогут получить женщины с зарплатой не менее 73 000 руб. в месяц. Пособие рассчитывается в размере 100% средней зарплаты за последние 2 года. Если трудовой стаж женщины менее полугода, то пособие будет назначено исходя из прожиточного минимума. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка с 1 февраля 2021 г. выплачивается в размере 18 886,32 руб.