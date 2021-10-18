В Москве открыли еще 30 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус
В Москве открылись еще 30 пунктов для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, теперь их общее количество возросло до 50, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах (ТПУ)», — рассказала Ракова.
По ее словам, власти столицы впервые открывают подобные точки в ТПУ, поскольку «пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей». «Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы. Это быстрый процесс — предварительная запись не требуется, результат нужно будет подождать на месте 15 минут», —объяснила заммэра.
Экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже более 20 тыс. человек. На сдачу теста не нужно предварительно записываться, результат будет готов через 15 минут. Для тестирования нужен паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Результат экспресс-теста не будет являться подтверждением COVID-19. Для дополнительной диагностики человек сможет на месте бесплатно сдать мазок для ПЦР-теста.
Ранее пункты экспресс-тестирования на коронавирус открыли в ГУМе, ЦУМе, ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, «Ереван Плазе», «Щуке» фудмолле «ДЭПО» и других торговых центрах, а также во флагманских офисах «Мои документы». Эффективность тестов составила 85%, доля ложноположительных результатов – 2%.