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В Москве открыли еще 30 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус

Ведомости

В Москве открылись еще 30 пунктов для бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, теперь их общее количество возросло до 50, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои Документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в 7 транспортно-пересадочных узлах (ТПУ)», — рассказала Ракова.

По ее словам, власти столицы впервые открывают подобные точки в ТПУ, поскольку «пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей». «Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы. Это быстрый процесс — предварительная запись не требуется, результат нужно будет подождать на месте 15 минут», —объяснила заммэра.

Экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже более 20 тыс. человек. На сдачу теста не нужно предварительно записываться, результат будет готов через 15 минут. Для тестирования нужен паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Результат экспресс-теста не будет являться подтверждением COVID-19. Для дополнительной диагностики человек сможет на месте бесплатно сдать мазок для ПЦР-теста.

Ранее пункты экспресс-тестирования на коронавирус открыли в ГУМе, ЦУМе, ТЦ «Рио» на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, «Ереван Плазе», «Щуке» фудмолле «ДЭПО» и других торговых центрах, а также во флагманских офисах «Мои документы». Эффективность тестов составила 85%, доля ложноположительных результатов – 2%.

Ранее по теме: В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных