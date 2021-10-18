В Москве открыли еще 30 пунктов бесплатного тестирования на коронавирус

Экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже более 20 тыс. человек. На сдачу теста не нужно предварительно записываться, результат будет готов через 15 минут. Для тестирования нужен паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Результат экспресс-теста не будет являться подтверждением COVID-19. Для дополнительной диагностики человек сможет на месте бесплатно сдать мазок для ПЦР-теста.