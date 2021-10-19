Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением мер против коронавируса в Москве

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом: наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+5700), Санкт-Петербурге (+3220), и Московской области (+2955). Статистика по заболеваемости в Подмосковье снова обновила максимум с начала пандемии.