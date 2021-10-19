Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением мер против коронавируса в Москве
Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением мер против коронавируса в Москве, сообщается в публикации на сайте ведомства.
«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по г. Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — говорится в сообщении.
За прошедшую неделю с 11 по 17 октября сотрудники ведомства проверили соблюдение мер против COVID-19 в 362 организациях общественного питания в Москве и на территории аэропорта «Внуково». По итогам проверки выявлены нарушения в 74 кафе. 14 организаций общественного питания получили временный запрет деятельности.
14 октября руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил об усилении контроль за соблюдением мер против COVID-19 в московском транспорте.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом: наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+5700), Санкт-Петербурге (+3220), и Московской области (+2955). Статистика по заболеваемости в Подмосковье снова обновила максимум с начала пандемии.