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Роспотребнадзор усилил контроль за выполнением мер против коронавируса в Москве

Ведомости

Столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением мер против коронавируса в Москве, сообщается в публикации на сайте ведомства.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по г. Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю с 11 по 17 октября сотрудники ведомства проверили соблюдение мер против COVID-19 в 362 организациях общественного питания в Москве и на территории аэропорта «Внуково». По итогам проверки выявлены нарушения в 74 кафе. 14 организаций общественного питания получили временный запрет деятельности.

14 октября руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил об усилении контроль за соблюдением мер против COVID-19 в московском транспорте.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, за последние сутки в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 1015 человек. Всего в стране за сутки выявили 33 740 случаев заражения коронавирусом: наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (+5700), Санкт-Петербурге (+3220), и Московской области (+2955). Статистика по заболеваемости в Подмосковье снова обновила максимум с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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