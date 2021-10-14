В московском транспорте усилят контроль за соблюдением мер против коронавируса

«На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро, на 50%», — сообщил Султанов. По данным организации, контроль за соблюдением мер против коронавируса ежедневно осуществляют почти 400 работников. «С начала октября контролеры выявили более 20 000 нарушений соблюдения антиковидных мер в московском транспорте», — уточнил он.