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В московском транспорте усилят контроль за соблюдением мер против коронавируса

Ведомости

В транспорте Москвы с начала октября выявили свыше 20 000 нарушений мер против коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова. По его словам, организация усилит контроль за соблюдением мер против COVID-19. В частности, мобильные группы контролеров в поездах метро увеличены на 50%.

«На фоне роста заболеваемости COVID-19 принято решение об усилении проверок по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте, в том числе в поездах метро, на 50%», — сообщил Султанов. По данным организации, контроль за соблюдением мер против коронавируса ежедневно осуществляют почти 400 работников. «С начала октября контролеры выявили более 20 000 нарушений соблюдения антиковидных мер в московском транспорте», — уточнил он.

С начала сентября на московском транспорте выявили более 27 000 нарушений масочного режима, писал «Интерфакс». В транспорте Москвы каждый день выявляют около 1500 нарушителей масочного режима, сообщал 9 сентября Султанов ТАСС. С мая 2020 г. количество таких нарушений превысило полмиллиона. Отсутствие маски в транспорте грозит пассажиру штрафом в размере 5000 руб.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным.

Ранее по теме: В Москве штрафы за отсутствие масок будут выписывать в электронном виде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных