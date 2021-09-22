В Москве штрафы за отсутствие масок будут выписывать в электронном виде
Постановления за нарушение масочного режиме в транспорте Москвы начнут оформлять в электронном формате, сообщили «РИА Новости» представители «Организатора перевозок».
Контролеры общественного транспорта уже начали использовать автоматизированную систему. Нововведение должно ускорить процедуру в четыре раза, считают в госучреждении. По словам руководителя ГКУ Владислава Султанова, от бумажных бланков откажутся, пассажирам начнут выдавать компактные квитанции. Оформление постановления займет не больше пяти минут.
30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. В конце августа Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Требование для сотрудников школ носить маски было введено в преддверии прошлого учебного года. Дети от этой обязанности освобождены.
С начала сентября на московском транспорте выявили более 27 000 нарушений масочного режима, писал «Интерфакс». В транспорте Москвы каждый день выявляют около 1500 нарушителей масочного режима, сообщал 9 сентября Султанов ТАСС. С мая 2020 г. количество таких нарушений превысило полмиллиона. Отсутствие маски в транспорте грозит пассажиру штрафом в размере 5000 руб.