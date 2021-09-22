В Москве штрафы за отсутствие масок будут выписывать в электронном виде

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. В конце августа Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Требование для сотрудников школ носить маски было введено в преддверии прошлого учебного года. Дети от этой обязанности освобождены.