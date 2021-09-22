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В Москве штрафы за отсутствие масок будут выписывать в электронном виде

Ведомости

Постановления за нарушение масочного режиме в транспорте Москвы начнут оформлять в электронном формате, сообщили «РИА Новости» представители «Организатора перевозок».

Контролеры общественного транспорта уже начали использовать автоматизированную систему. Нововведение должно ускорить процедуру в четыре раза, считают в госучреждении. По словам руководителя ГКУ Владислава Султанова, от бумажных бланков откажутся,  пассажирам начнут выдавать компактные квитанции. Оформление постановления займет не больше пяти минут. 

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене обязательного ношения перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах. Использование масок остается по этому указу обязательным. В конце августа Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей. Требование для сотрудников школ носить маски было введено в преддверии прошлого учебного года. Дети от этой обязанности освобождены.

С начала сентября на московском транспорте выявили более 27 000 нарушений масочного режима, писал «Интерфакс». В транспорте Москвы каждый день выявляют около 1500 нарушителей масочного режима, сообщал 9 сентября Султанов ТАСС. С мая 2020 г. количество таких нарушений превысило полмиллиона. Отсутствие маски в транспорте грозит пассажиру штрафом в размере 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных