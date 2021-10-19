Силуанов оценил расходы на борьбу с коронавирусом в 3,6 млрд рублей в день

В июле этого года Роспотребнадзор сообщил, что в 2020 г. коронавирус нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Прямые затраты на лечение от COVID-19 в стационарах составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий. Около 189,5 млрд руб. были направлены на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом.