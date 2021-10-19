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Силуанов оценил расходы на борьбу с коронавирусом в 3,6 млрд рублей в день

Ведомости

Расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога».

«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд руб. в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 млрд руб. в день», — отметил Силуанов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допускать проблем с оказанием плановой помощи людям. 

В ноябре 2020 г. вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет, по его словам, «стал военным щитом, который принял на себя весь этот удар». По оценке вице-премьера, расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г.

В июле этого года Роспотребнадзор сообщил, что в 2020 г. коронавирус нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Прямые затраты на лечение от COVID-19 в стационарах составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий. Около 189,5 млрд руб. были направлены на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных