Силуанов оценил расходы на борьбу с коронавирусом в 3,6 млрд рублей в день
Расходы бюджета на борьбу с коронавирусом в России в последнее время составляют около 3,6 млрд руб. в день, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога».
«В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд руб. в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний — 3,6 млрд руб. в день», — отметил Силуанов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допускать проблем с оказанием плановой помощи людям.
В ноябре 2020 г. вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет, по его словам, «стал военным щитом, который принял на себя весь этот удар». По оценке вице-премьера, расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г.
В июле этого года Роспотребнадзор сообщил, что в 2020 г. коронавирус нанес российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн руб. Прямые затраты на лечение от COVID-19 в стационарах составили 183 млрд руб., итоговые расходы на тестирование – 108 млрд руб. Не менее 515 млрд руб. составили прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки населения и предприятий. Около 189,5 млрд руб. были направлены на организацию и оказание медицинской помощи больным коронавирусом.