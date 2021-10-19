Собянин объяснил осложнение эпидемиологической обстановки ростом заболеваемости ОРВИ
Эпидемиологическая обстановка в Москве осложняется ростом заболеваемости ОРВИ, заявил мэр города Сергей Собянин в блоге.
«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время – 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», — отметил столичный мэр.
Судя по статистическим данным, в Москве повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом аналогично росла в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь, сказал Собянин. При этом в текущем году благодаря массовой вакцинации появилась значительная прослойка людей, которые защищены от коронавируса. Это позволило Москве пройти сентябрь и большую часть октября 2021 г. без дополнительных ограничительных мер.
«С другой стороны, нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году», — добавил мэр.
19 октября Собянин ввел новые ограничения из-за распространения коронавируса в столице. В частности, с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. В этот же период работодатели Москвы должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключением являются сотрудники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требование о переводе на удаленку также не распространяется на вакцинированных и переболевших коронавирусом работников, а также на сотрудников медицинских организаций, предприятий оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Помимо этого Собянин объявил о решении главного санитарного врача Москвы усилить требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг: работающие в этих отраслях организации и предприятия должны до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Первую прививку сотрудники таких компаний должны сделать до 1 декабря текущего года.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в Москве за сутки зафиксировали 5700 новых случаев коронавируса, умерли 73 человека. Всего за время пандемии в столице выявили 1 731 937 человек с коронавирусом, умерли 30 305. Москва лидирует по всем этим показателям среди других российских регионов.