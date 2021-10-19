Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе
Самолет McDonnell Douglas MD-87, на борту которого находился 21 человек, потерпел крушение при попытке вылететь из аэропорта Хьюстон в Брукшире, штат Техас, сообщил телеканал Сlick2Houston со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Отмечается, что самолет загорелся в поле и рассыпался на части. На борту были три члена экипажа и 18 пассажиров. Всех удалось эвакуировать, только один человек доставлен в больницу с «незначительными травмами», уточнили официальные лица.
Национальный совет по безопасности на транспорте США возглавит расследование этой авиакатастрофы. FAA окажет ведомству содействие.
В результате происшествия было отключено электричество в 1806 домах в районе аварии. Впоследствии во всех зданиях, кроме 17, подачу электроэнергии восстановили.