Ялтинский экономический форум отменили из-за коронавируса
«Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям», — написал он.
Аксенов уточнил, что данное решение принято по согласованию с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава Крыма отметил, что власти будут планировать проведения форума в следующем году. ЯМЭФ состоится, когда позволит ситуация, подчеркнул он.
VI Ялтинский международный экономический форум должен был пройти с 4 по 6 ноября. Предполагалось, что участие в нем примут более 4500 человек из 89 стран. В прошлом году ЯМЭФ также отменили из-за ситуации с коронавирусом в стране.
По данным оперштаба, с 3 октября суточный прирост заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновляет рекорд. Сегодня инфекцию обнаружили у 604 жителей полуострова, 17 пациентов с COVID-19 скончались. Общее количество заражений в регионе составляет 88 847, смертей — 2806. При этом уровень коллективного иммунитета по состоянию на 15 октября оценивается в 39%.
За сутки коронавирус выявили у 33 740 россиян, умерли 1015 заболевших COVID-19 — это новый рекорд. В целом за пандемию инфекцию обнаружили более чем у 8 млн граждан, скончались 225 325 человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 45%.
Накануне в Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и работников образования, соцобслуживания, торговли, гостиниц и санаториев, общественного транспорта, в том числе такси, салонов красоты, банков, ЖКХ, музеев, театров и кинотеатров. Первую прививку они должны сделать до 15 ноября, вторую — до 20 декабря. В целом пройти вакцинацию обязаны минимум 80% сотрудников организаций.