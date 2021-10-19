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Ялтинский экономический форум отменили из-за коронавируса

Ведомости.Форум

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) и другие массовые мероприятия отменены из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям», — написал он.

Аксенов уточнил, что данное решение принято по согласованию с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава Крыма отметил, что власти будут планировать проведения форума в следующем году. ЯМЭФ состоится, когда позволит ситуация, подчеркнул он. 

VI Ялтинский международный экономический форум должен был пройти с 4 по 6 ноября. Предполагалось, что участие в нем примут более 4500 человек из 89 стран. В прошлом году ЯМЭФ также отменили из-за ситуации с коронавирусом в стране. 

По данным оперштаба, с 3 октября суточный прирост заболевших COVID-19 в Крыму ежедневно обновляет рекорд. Сегодня инфекцию обнаружили у 604 жителей полуострова, 17 пациентов с COVID-19 скончались. Общее количество заражений в регионе составляет 88 847, смертей — 2806. При этом уровень коллективного иммунитета по состоянию на 15 октября оценивается в 39%.

За сутки коронавирус выявили у 33 740 россиян, умерли 1015 заболевших COVID-19 — это новый рекорд. В целом за пандемию инфекцию обнаружили более чем у 8 млн граждан, скончались 225 325 человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 45%.

Накануне в Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и работников образования, соцобслуживания, торговли, гостиниц и санаториев, общественного транспорта, в том числе такси, салонов красоты, банков, ЖКХ, музеев, театров и кинотеатров. Первую прививку они должны сделать до 15 ноября, вторую — до 20 декабря. В целом пройти вакцинацию обязаны минимум 80% сотрудников организаций. 

Ранее по теме: В Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников общепита и такси

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных