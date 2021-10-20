Мэрия Москвы планирует контролировать ношение масок в ТЦ с помощью камер
Мэрия Москвы потребовала от торговых центров записи с камер, которые подключат к городской системе видеонаблюдения, чтобы следить за соблюдением масочного режима, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании в департаменте торговли и услуг Москвы 13 октября.
Торговые центры получили указание до 20 октября интегрировать видеокамеры с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии города. В инструкции для ТЦ говорится, что разрешение камеры должно быть не ниже 720p, частота кадров — 15-25 кадров в секунду.
Администрация ТЦ должна назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. На запрос издания в ДИТ не ответили.
По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок, — при обнаружении нарушений их работу могут остановить. В одном торговом центре в среднем около 5-6 камер. Если к системе подключатся еще 300 центров, нужно будет подключить 1500-1800 тыс. камер. «Сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — объяснил он.
В середине октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД. Согласно технической документации, с которой ознакомилась газета, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников. В департаменте информационных технологий Москвы позже опровергли эту информацию.