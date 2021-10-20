Мэрия Москвы планирует контролировать ношение масок в ТЦ с помощью камер

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок, — при обнаружении нарушений их работу могут остановить. В одном торговом центре в среднем около 5-6 камер. Если к системе подключатся еще 300 центров, нужно будет подключить 1500-1800 тыс. камер. «Сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — объяснил он.