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Мэрия Москвы планирует контролировать ношение масок в ТЦ с помощью камер

Ведомости

Мэрия Москвы потребовала от торговых центров записи с камер, которые подключат к городской системе видеонаблюдения, чтобы следить за соблюдением масочного режима, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, присутствовавший на совещании в департаменте торговли и услуг Москвы 13 октября.

Торговые центры получили указание до 20 октября интегрировать видеокамеры с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии города. В инструкции для ТЦ говорится, что разрешение камеры должно быть не ниже 720p, частота кадров — 15-25 кадров в секунду. 

Администрация ТЦ должна назначить ответственного для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы. На запрос издания в ДИТ не ответили.

По словам президента «Союза торговых центров» Булата Шакирова, камеры из 600 точек помогут властям отслеживать торговые центры, которые пускают людей без масок, — при обнаружении нарушений их работу могут остановить. В одном торговом центре в среднем около 5-6 камер. Если к системе подключатся еще 300 центров, нужно будет подключить 1500-1800 тыс. камер. «Сейчас из-за роста заболеваемости власти решили усилить контроль, поэтому поручено за неделю обеспечить интеграцию камер со всех столичных ТЦ», — объяснил он.

В середине октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство Москвы планирует доработать портал государственных и муниципальных услуг mos.ru, чтобы фотографии пользователей загружались в систему распознавания лиц, которую использует МВД. Согласно технической документации, с которой ознакомилась газета, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников. В департаменте информационных технологий Москвы позже опровергли эту информацию.

Ранее по теме: Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных