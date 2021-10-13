Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, которые подключены к системе распознавания лиц. Через ПАРСИВ полицейские могут подключаться к системе, чтобы искать преступников, пишет «Коммерсантъ». Зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ и из каких конкретно сервисов они будут загружаться в ДИТ, не объяснили. По их данным, пользователям портала дается возможность самим загрузить свое фото при оформлении заявления для госуслуг. Данные о телеметрии могут использоваться при обращении человека в службу поддержки.