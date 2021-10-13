Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru
Правительство Москвы разместило заказ на доработку портала mos.ru — все загруженные фотографии пользователей должны будут передаваться в систему распознавания лиц, которую используют для поиска преступников полицейские, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.
По данным газеты, ГКУ «Информационный город», подведомственный департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ), заключило контракт с компанией «Брайт софт» на 236 млн руб. на развитие mos.ru,
Согласно техзаданию, компания должна разработать и внедрить на портале процедуру сохранения фотографий из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) МВД по Москве. Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей портала, отмечает издание.
ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, которые подключены к системе распознавания лиц. Через ПАРСИВ полицейские могут подключаться к системе, чтобы искать преступников, пишет «Коммерсантъ». Зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ и из каких конкретно сервисов они будут загружаться в ДИТ, не объяснили. По их данным, пользователям портала дается возможность самим загрузить свое фото при оформлении заявления для госуслуг. Данные о телеметрии могут использоваться при обращении человека в службу поддержки.