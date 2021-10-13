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Мэрия Москвы передаст полиции фотографии пользователей mos.ru

Ведомости

Правительство Москвы разместило заказ на доработку портала mos.ru — все загруженные фотографии пользователей должны будут передаваться в систему распознавания лиц, которую используют для поиска преступников полицейские, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на портал госзакупок.

По данным газеты, ГКУ «Информационный город», подведомственный департаменту информационных технологий Москвы (ДИТ), заключило контракт с компанией «Брайт софт» на 236 млн руб. на развитие mos.ru,

Согласно техзаданию, компания должна разработать и внедрить на портале процедуру сохранения фотографий из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) МВД по Москве. Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей портала, отмечает издание.

ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, которые подключены к системе распознавания лиц. Через ПАРСИВ полицейские могут подключаться к системе, чтобы искать преступников, пишет «Коммерсантъ». Зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ и из каких конкретно сервисов они будут загружаться в ДИТ, не объяснили. По их данным, пользователям портала дается возможность самим загрузить свое фото при оформлении заявления для госуслуг. Данные о телеметрии могут использоваться при обращении человека в службу поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных