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Forbes узнал об обсуждении «краткосрочного локдауна» в Москве

Ведомости

Власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе и запретить массовые мероприятия, сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке, который обычно присутствует на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки. Один из владельцев московской сети салонов красоты подтвердил изданию, что во время нерабочей недели могут закрыться салоны красоты и парикмахерские. 

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в этот период режим нерабочих дней, премьер-министр Михаил Мишустин ее поддержал. Сегодня президент России Владимир Путин заслушает доклад правительства о ситуации с коронавирусом и примет решение. 

Еще один собеседник издания на ресторанном рынке подтвердил, что власти города планируют закрыть «вообще все» без возможности посещения по QR-кодам. Источнику неизвестно, когда именно будет объявлено о таких мерах. В проекте указа мэра Москвы Сергея Собянина, который есть в распоряжении издания, говорится, что краткосрочный локдаун будет введен в городе, если количество выявленных случаев заражения коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября. 

19 октября власти Москвы ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 25 октября по 25 февраля работодатели должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода. 

Ранее по теме: Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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