Forbes узнал об обсуждении «краткосрочного локдауна» в Москве
Власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе и запретить массовые мероприятия, сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке, который обычно присутствует на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки. Один из владельцев московской сети салонов красоты подтвердил изданию, что во время нерабочей недели могут закрыться салоны красоты и парикмахерские.
Вчера вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в этот период режим нерабочих дней, премьер-министр Михаил Мишустин ее поддержал. Сегодня президент России Владимир Путин заслушает доклад правительства о ситуации с коронавирусом и примет решение.
Еще один собеседник издания на ресторанном рынке подтвердил, что власти города планируют закрыть «вообще все» без возможности посещения по QR-кодам. Источнику неизвестно, когда именно будет объявлено о таких мерах. В проекте указа мэра Москвы Сергея Собянина, который есть в распоряжении издания, говорится, что краткосрочный локдаун будет введен в городе, если количество выявленных случаев заражения коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.
19 октября власти Москвы ввели ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. С 25 октября по 25 февраля работодатели должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.