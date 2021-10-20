В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Нововведение коснется жителей Калмыкии старше 60 лет, а также работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта и правоохранительных органов. Пройти курс вакцинации также должны будут военнослужащие, волонтеры и студенты старше 18 лет, которые проходят практику и занятия за пределами вузов и сузов. Необходимый уровень иммунизации — 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев.