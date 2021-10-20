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В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Власти Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.

Нововведение коснется жителей Калмыкии старше 60 лет, а также работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта и правоохранительных органов. Пройти курс вакцинации также должны будут военнослужащие, волонтеры и студенты старше 18 лет, которые проходят практику и занятия за пределами вузов и сузов. Необходимый уровень иммунизации — 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев.

Привиться первым компонентом вакцины необходимо до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Не выполнивших это требование работников на следующий день будут отстранять от работы или переводить на дистанционный режим.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 60 новых случаев заражения COVID-19 (всего с начала пандемии — 31 636) и 637 смертей. Калмыкия стала 84-м регионом России, в котором ввели или объявили о введении обязательной вакцинации. Ингушетия осталась единственным регионом, где пока не ввели ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов.

Новые ограничения объявляются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране. Число зараженных за последние сутки возросло на 34 073 (всего — 8,09 млн), а число летальных исходов — на 1028 против 1015 днем ранее. Это новый антирекорд с начала пандемии.

Ранее по теме: Суточная смертность от COVID-19 в России обновила рекорд второй день подряд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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