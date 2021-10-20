В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Калмыкии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача республики Джангара Санджиева.
Нововведение коснется жителей Калмыкии старше 60 лет, а также работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта и правоохранительных органов. Пройти курс вакцинации также должны будут военнослужащие, волонтеры и студенты старше 18 лет, которые проходят практику и занятия за пределами вузов и сузов. Необходимый уровень иммунизации — 80% с учетом переболевших за последние шесть месяцев.
Привиться первым компонентом вакцины необходимо до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Не выполнивших это требование работников на следующий день будут отстранять от работы или переводить на дистанционный режим.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 60 новых случаев заражения COVID-19 (всего с начала пандемии — 31 636) и 637 смертей. Калмыкия стала 84-м регионом России, в котором ввели или объявили о введении обязательной вакцинации. Ингушетия осталась единственным регионом, где пока не ввели ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов.
Новые ограничения объявляются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране. Число зараженных за последние сутки возросло на 34 073 (всего — 8,09 млн), а число летальных исходов — на 1028 против 1015 днем ранее. Это новый антирекорд с начала пандемии.