Новые ограничения по коронавирусу в Москве затронут 2,5 млн человек
Новые ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за роста заболеваемости коронавирусом, затронут около 2,5 млн жителей города, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
19 октября власти Москвы ввели ряд новых ограничений. Так, с 25 октября по 25 февраля работодатели должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.
«Ограничительные меры коснутся почти 1 900 000 пожилых москвичей, около 600 000 людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных», — рассказали в оперштабе (цитата по «Интерфаксу»). Там отметили, что ограничения не коснутся 135 000 пенсионеров, которые переболели коронавирусом за последние полгода, и 1 млн пенсионеров, которые сделали прививки. Всего в городе живет 3 млн человек пенсионного возраста.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшается: за последние пять недель заболеваемость выросла на 30%. В городе развернуто более 11 000 резервных коек для лечения COVID-19, 80% задействованных мощностей сейчас — резерв.
Для работодателей подтверждающим документом о вакцинации или перенесенной болезни будет QR-код сотрудника, результаты теста на антитела не принимаются. Компании могут также включить сотрудников, которые находятся в командировке или отпуске, в число 30% переведенных на удаленку.