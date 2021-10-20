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Новые ограничения по коронавирусу в Москве затронут 2,5 млн человек

Ведомости

Новые ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за роста заболеваемости коронавирусом, затронут около 2,5 млн жителей города, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

19 октября власти Москвы ввели ряд новых ограничений. Так, с 25 октября по 25 февраля работодатели должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода. 

«Ограничительные меры коснутся почти 1 900 000 пожилых москвичей, около 600 000 людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных», — рассказали в оперштабе (цитата по «Интерфаксу»). Там отметили, что ограничения не коснутся 135 000 пенсионеров, которые переболели коронавирусом за последние полгода, и 1 млн пенсионеров, которые сделали прививки. Всего в городе живет 3 млн человек пенсионного возраста. 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве ухудшается: за последние пять недель заболеваемость выросла на 30%. В городе развернуто более 11 000 резервных коек для лечения COVID-19, 80% задействованных мощностей сейчас — резерв. 

Для работодателей подтверждающим документом о вакцинации или перенесенной болезни будет QR-код сотрудника, результаты теста на антитела не принимаются. Компании могут также включить сотрудников, которые находятся в командировке или отпуске, в число 30% переведенных на удаленку.

Ранее по теме: Собянин объявил новые ограничения из-за коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных