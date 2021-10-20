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ТЦ Москвы предложили властям профинансировать организацию «COVID-патрулей»

Ведомости

Владельцы московских торговых центров предложили мэрии профинансировать организацию «COVID-патрулей», которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавируса, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире «России 24». 

«Одно из предложений... было также, что крупнейшие (торговые. — Ведомости) центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу, как это сделано в Европе», — пояснил Шакиров. Такие патрули будут следить, чтобы люди носили маски и держали социальную дистанцию. 

Шакиров добавил, что ТЦ стали активнее отслеживать ношение масок, в том числе с помощью видеокамер, установленных на входе в здание. 

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что власти Москвы поручили торговым центрам до 20 октября интегрировать видеокамеры с входов в ТЦ с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии, чтобы усилить контроль за ношением масок. Шакиров сообщил, что такое требование мэрия Москвы озвучивала в прошлом году, однако из 600 торговых центров его выполнила половина. 

Ранее по теме: Мэрия Москвы планирует контролировать ношение масок в ТЦ с помощью камер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных