ТЦ Москвы предложили властям профинансировать организацию «COVID-патрулей»

«Одно из предложений... было также, что крупнейшие (торговые. — Ведомости) центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу, как это сделано в Европе», — пояснил Шакиров. Такие патрули будут следить, чтобы люди носили маски и держали социальную дистанцию.