ТЦ Москвы предложили властям профинансировать организацию «COVID-патрулей»
Владельцы московских торговых центров предложили мэрии профинансировать организацию «COVID-патрулей», которые будут следить за соблюдением мер профилактики коронавируса, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в эфире «России 24».
«Одно из предложений... было также, что крупнейшие (торговые. — Ведомости) центры готовы финансировать дополнительные патрули полиции или Росгвардии за свой счет, чтобы они вели предупредительную и профилактическую работу, как это сделано в Европе», — пояснил Шакиров. Такие патрули будут следить, чтобы люди носили маски и держали социальную дистанцию.
Шакиров добавил, что ТЦ стали активнее отслеживать ношение масок, в том числе с помощью видеокамер, установленных на входе в здание.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что власти Москвы поручили торговым центрам до 20 октября интегрировать видеокамеры с входов в ТЦ с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии, чтобы усилить контроль за ношением масок. Шакиров сообщил, что такое требование мэрия Москвы озвучивала в прошлом году, однако из 600 торговых центров его выполнила половина.