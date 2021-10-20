Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением зарплаты сотрудников. Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее сегодня Путин поддержал соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой.
Власти регионов, исходя из ситуации с коронавирусом в субъекте, могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября с сохранением зарплаты. Президент поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, региональным властям — организаций в регионе.
Также Путин поручил правительству и властям регионов предусмотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО в отраслях, которые больше всего пострадали из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введения нерабочих дней.
За последние сутки в России было выявлено 34 073 случая заражения коронавирусом, пик заболеваемости был зарегистрирован 18 октября — 34 325 случаев. Также 20 октября обновился антирекорд по суточной смертности от COVID-19 — 1028 смертей против 1015 днем ранее. По данным Минздрава, с начала месяца прирост заболеваемости коронавирусом составил почти 23%, за прошедшую неделю — 12%. Выросло число пациентов в тяжелом состоянии, а также заболеваемость среди детей и беременных женщин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, не делали прививку от коронавируса.