Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением зарплаты сотрудников. Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее сегодня Путин поддержал соответствующее предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. 

Власти регионов, исходя из ситуации с коронавирусом в субъекте, могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и после 7 ноября с сохранением зарплаты. Президент поручил правительству определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, региональным властям — организаций в регионе. 

Также Путин поручил правительству и властям регионов предусмотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО в отраслях, которые больше всего пострадали из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и введения нерабочих дней. 

За последние сутки в России было выявлено 34 073 случая заражения коронавирусом, пик заболеваемости был зарегистрирован 18 октября — 34 325 случаев. Также 20 октября обновился антирекорд по суточной смертности от COVID-19 — 1028 смертей против 1015 днем ранее. По данным Минздрава, с начала месяца прирост заболеваемости коронавирусом составил почти 23%, за прошедшую неделю — 12%. Выросло число пациентов в тяжелом состоянии, а также заболеваемость среди детей и беременных женщин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, не делали прививку от коронавируса.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных