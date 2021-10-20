Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября

За последние сутки в России было выявлено 34 073 случая заражения коронавирусом, пик заболеваемости был зарегистрирован 18 октября — 34 325 случаев. Также 20 октября обновился антирекорд по суточной смертности от COVID-19 — 1028 смертей против 1015 днем ранее. По данным Минздрава, с начала месяца прирост заболеваемости коронавирусом составил почти 23%, за прошедшую неделю — 12%. Выросло число пациентов в тяжелом состоянии, а также заболеваемость среди детей и беременных женщин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что большинство пациентов, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, не делали прививку от коронавируса.