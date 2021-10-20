В США выявили распространившийся в Великобритании новый вариант коронавируса
Произошедший от штамма «дельта» вариант коронавируса AY.4.2, на который сейчас приходится каждый десятый случай заболевания COVID-19 в Великобритании, обнаружен в США, заявила в ходе брифинга в Белом доме директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.
«Есть новые варианты, которые продолжают появляться по мере распространения случаев [коронавируса], и, в частности, вариант AY4.2 привлек некоторое внимание в последние дни. AY4.2 — это сублиния варианта «дельта», которая была недавно выявлена в Великобритании, и мы нашли ее здесь, в США», — приводит ее слова CNN.
CDC продолжает следить за новыми вариантами вируса, включая AY.4.2. На данный момент последний не получил столь массового распространения в США, как в Великобритании, подчеркнула директор CDC. Она добавила, что пока доказательства о негативном влиянии AY.4.2 на вакцины и лекарства против COVID-19 отсутствуют.
Вчера Financial Times со ссылкой на ученых сообщила о распространении в Великобритании варианта коронавируса AY.4.2, который, по предварительным данным, на 10–15% заразнее «дельты». Существует вероятность, что обнаруженная форма вируса является самой заразной из всех известных за время пандемии. Однако пока AY.4.2 широко распространился только в Великобритании, так что делать точные утверждения о его опасности преждевременно, заявили эксперты.
США лидируют среди всех стран мира по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса: таковых там почти 45 млн, следует из данных CDC. За сутки инфекцию обнаружили у 51 249 человек, скончались 929 пациентов с COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса в стране составляет 726 206.