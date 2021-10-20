В США выявили распространившийся в Великобритании новый вариант коронавируса

Вчера Financial Times со ссылкой на ученых сообщила о распространении в Великобритании варианта коронавируса AY.4.2, который, по предварительным данным, на 10–15% заразнее «дельты». Существует вероятность, что обнаруженная форма вируса является самой заразной из всех известных за время пандемии. Однако пока AY.4.2 широко распространился только в Великобритании, так что делать точные утверждения о его опасности преждевременно, заявили эксперты.